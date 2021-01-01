Лохдаун и беспредел.

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В каком-то смысле мы живем в уникальное время: практически “в прямом эфире”, своими собственными глазами мы имеем возможность наблюдать зарождение фашизма по лекалам Германии 30-х годов. Мы видим, как изменяется государственная политика и искажается суть общественных институтов, превращающихся в детали карательной машины. Но главное - и самое тревожное во всей этой истории, - это то, как меняется психика людей, как простой обыватель - наш сосед, например, - превращается в убийцу - эсэсовца, надсмотрщика концлагеря, сотрудника гестапо или водителя газенвагена. И мы воочию наблюдаем, как эта новая когорта “уберменшей” начинает свой поход против тех, кто сохранил остатки здравого смысла и простой человечности.



Собственно, сущность фашизма на бытовом, так сказать, уровне - это именно власть и вседозволенность в руках маленького, озлобленного человека, вдруг получившего неограниченное право измываться над меньшинством, признанным “враждебным”. Скажите мне, чем сущностно отличается запрет на вход в торговый центр или кафе для непривитого от аналогичного запрета для еврея, цыгана или славянина в Третьем Рейхе? Чем людоедские высказывания пропагандистов и торгашей от медицины, разжигающие ненависть к “антиваксерам” (точнее, к людям, еще сохранившим способность видеть и понимать творящийся беспредел), отличаются от воплей Юлиуса Штрейхера в “Дер Штюрмере” или Йозефа Геббельса? Пожалуй, отличие только одно: немецкие нацисты оправдывали свои преступления расовым превосходством, а нынешние - своей приверженностью “науке” и “заботой” о здоровье ближнего.



К чему привела неограниченная власть и право распоряжаться чужими судьбами в прошлом веке - мы знаем. А вот до чего доходят современные нацисты от “медицины”, давайте посмотрим. Я перечислю лишь несколько наиболее ярких, бросающихся в глаза, примеров. Боюсь, что если ситуацию не повернуть вспять, то мы с вами рискуем оказаться в чуть осовремененной Германии 30-40х годов, причем, в роли унтерменшей.



Как только “верховный фюрер” всея Руси дал отмашку на новый виток террора, “фюреры” рангом пониже и рядовые “штурмовики” бросились отрабатывать приказ со всем, присущим искреннему идиотизму и беспринципности, рвением. Кто-то верно подметил, что губернаторы, врачи, журналисты и прочая обслуга режима буквально устроили соревнование между собой, стараясь предложить наиболее людоедские способы слома населения через колено. И фантазия садистов оказалась поистине безгранична.



Как вам, например, такое: буквально в прошлой статье я писал о протестах в Италии и Франции, в которых активное участие принимают рабочие профсоюзы. Возможно, многие жители России успели об этом забыть, но и в нашей стране существуют так называемые “независимые” профсоюзы. Так вот, какую позицию, по вашему мнению, занял их глава Шмаков? Его позицию цитирует новостной портал URA.ru: “Наступает момент, когда от добровольности вакцинации от COVID в РФ надо переходить к обязательности”. Очевидно, ситуация, когда сотни тысяч рабочих идут на добровольный эксперимент со своим здоровьем под угрозой остаться без средств к существованию, совершенно не беспокоит главу профсоюзов. Ну, помнится у немецких и итальянских фашистов тоже были свои “профсоюзы”, чьей основной целью было грамотно изгибаться в согласии с линией партии и личными хотелками фюрера.



Статус самого неадекватного губернатора стараются оспорить сразу несколько человек. Понятно, что потеснить с первого места Собянина вряд ли у кого-то получится, но его конкуренты не жалеют сил. Показательно, что служебное рвение демонстрируют асболютно все главы регионов, независимо от партийной принадлежности. Яркий пример - губернатор Хакассии Валентин Коновалов, представитель КПРФ. В доверенном ему регионе Коновалов ввел ни много ни мало, а натуральный комендантский час вкупе с локдауном. На своей странице во “Вконтакте” губернатор написал следующее: “Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 6:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно, и за исключением случаев, указанных в постановлении № 102”.



Он заявил, что руководство предприятий, которые не могут закрыться, должно перевести половину своих сотрудников на дистанционный формат работы. Также в регионе полностью ограничат работу учреждений торговли, общепита, а также сферы услуг.



Впрочем, даже не комендантский час вызвал наибольший гнев жителей региона, а фактический запрет на передвижение. На срок локдауна в трех городах (Абакан, Саяногорск, Черногорск) приостановят работу общественного транспорта. При этом губернатор уточнил, что водители служб такси смогут работать, если у них есть сертификат о вакцинации либо о перенесенном менее полугода назад ковиде.



Руководство города-героя Севастополя решило перещеголять Коновалова и установило настоящие блокпосты, видимо, для обороны от граждан России. Распоряжение севастопольских властей цитирует РИА “Катюша”: “По распоряжению губернатора Севастополя с 30 октября по 7 ноября на въезде в Севастополь будут развернуты блокпосты для проверки документов о вакцинации, ПЦР-тестов либо официальных документов о болезни”. Все в “лучших” традициях Австралии, для которой военные патрули на улицах и блокпосты стали уже привычным явлением.



По слухам, примеру Севастополя собирается последовать Ивановская область. Ну а QR-коды будут требовать с постояльцев отелей почти в 50 субъектах РФ: Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Карелия, Татарстан, Мурманская и Калининградская области, а также Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария.



При этом нужно понимать, что отнюдь не только официальные власти активно продвигают ковидный террор в массы - у них достаточно добровольных “помощников -хиви” из той же сферы бизнеса, например. Да, можно говорить о том, что представители бизнес-сообщества изо всех сил пытаются выжить и подстроиться под шизофренические законы “новой нормальности”, но то рвение, которое проявляют некоторые бизнесмены, желая спасти собственную шкуру, как-то не оставляет желания им сочувствовать.



Вот вам пример. Представители крупнейших розничных сетей в стране, объединенные в организации АКОРТ и АКИТ, обратились в Роспотребнадзор с предложением “в целях борьбы с коронавирусом” перейти к фактически обязательной всеобщей вакцинации. Об этом сказано в письме ассоциаций вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко. Корреспонденты газеты “Известия” обратились в пресс-службу кабмина, где им ответили, что обращение получили и направили его в Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили, что рассмотрят предложение в “установленном порядке”. Чтобы прояснить ситуацию и дать знать читателю, от каких торговых сетей стоит держаться подальше, скажу, что АКОРТ - это компании, представляющие 25% рынка розничной торговли России. Среди них: Азбука Вкуса, Ашан/Атак, Глобус, ДКБР Мега Ритейл Групп (Дикси/Виктория/Бристоль/Красное и Белое), Лента, Сафмар-Ритейл (М.Видео/Эльдорадо), Магнит, Мария-Ра, МЕТРО Кэш-энд-Керри, Никамед/Ортека, О'кей и тд.



К общему тренду примазываются и буржуйчики помельче - например, старооскольский олигарх, владелец торгового центра “Боше” и депутат-единоросс Барщук не только добился допуска везде по QR, но и предложил буквально уморить голодом всех непривитых белгородцев, запретив работу всех магазинов для тех, кто не укололся и не получил сертификат. Да, депутат включил в свой список в том числе и продуктовые магазины.



Важна реакция общества на происходящее. Довольно популярны предложения бойкотировать заведения, поддавшиеся на давление “сверху” и введшие QR-коды. Но, на мой взгляд, такой подход непродуктивен: мы забываем, что решение руководителей бизнесов прогнуться ставит под удар сотни и тысячи их работников, каждый из которых вполне может быть противником обязательной вакцинации. Бойкот и пассивное ожидание, чем все закончится - не выход. Таким образом всех нас просто задавят поодиночке.



Разделение общества и натравливание людей друг на друга, похоже, являются одними из главных целей проектировщиков царящего вокруг нас хаоса. Сторонники и противники вакцинации, владельцы бизнесов и их работники, предприниматели и власть, сторонники бойкота заведений вводящих QR-коды и хозяева этих заведений - всех заставляют воевать против всех. Ненависть с самого “верха” постоянно переводится “вниз”, провоцируя ежедневные бытовые конфликты, например такие, как в городе Новоалтайске, где пенсионера, пришедшего забирать внука из школы, в итоге уложили лицом в пол росгвардейцы на глазах у детей и их родителей. Причина задержания? Мужчина забыл дома маску и отказался измерить температуру на входе в школу. В итоге случился конфликт с вахтером, который и вызвал Росгвардию. Думаю, любой из тех, кто читает эту статью, сможет привести немало примеров подобных разборок. Эта грызня - явно не то, что нужно всем нам сегодня. Что нужно, в преддверии наступающего фашизма - это осознание происходящего, сознательное объединение и выработка конкретных шагов для противостояния обезумевшим преступникам у власти. Молчаливый бойкот и попытки отсидеться уже не дадут результата, всех переломают поодиночке. Нужно найти конкретные способы самоорганизации и придумать, как действовать в новых условиях, и как можно быстрее.